أمريكا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ"توخي الحذر"

شفق نيوز/ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، تعليمات لمواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعية إياهم إلى توخي "الحذر الشديد".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ذلك يأتي "نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية".

وكان الرئيس دونالد ترامب تحدث في وقت سابق عن احتمال نشوب "صراع كبير في المنطقة"، وأضاف أن شيئاً "قد يحدث قريباً".

وتشهد المنطقة تصاعداً في التوتر مع تزايد احتمالات نشوب حرب بين إسرائيل وإيران، وهي حرب تشير معطيات عدة وتصريحات إلى أن الولايات المتحدة ستكون طرفاً فيها، وأن إسرائيل لن تقدم على ضرب إيران ما لم تحصل على ضوء أخضر أمريكي.

وكان مصدر في "هيئة تنسيقية المقاومة العراقية"، كشف لوكالة شفق نيوز، الخميس، عن عقد اجتماع لها خلال الساعات المقبلة، فيما أشار لوجود إجماع داخل الهيئة على أن يكون هناك دور مباشر للفصائل المسلحة في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية.

فيما هدد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، بإرسال عشرات "الاستشهاديين" لمهاجمة المصالح الأمريكية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، أنها أذنت بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأمريكيين من مواقع عدة في نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، والتي تشمل العراق ودولاً أخرى في الشرق الأوسط.

‎وقال مسؤول في البنتاغون في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز، "إن سلامة وأمن أفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم تظل على رأس أولوياتنا، وتواصل القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مراقبة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط".