ماتوا من البرد وانهيار منازلهم.. وفاة 14 فلسطينياً بمنخفض جوي في غزة

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن وفاة 14 فلسطينيا في قطاع غزة، جراء منخفض جوي عميق بدأ منذ الأربعاء، وبلغت ذروته يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة إن عدد الضحايا بفعل تأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب القطاع ارتفع إلى 14 شخصا، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة أولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن المنخفض تسبب بانهيارات كلية وجزئية لمنازل ومبانٍ على رؤوس ساكنيها.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني بوفاة 6 أشخاص جرّاء انهيار منزل شمالي قطاع غزة، كما توفي فلسطينيان إثر انهيار جدار في حيّ الرمال بمدينة غزة، وتوفي فلسطيني آخر بعد انهيار جدار منزل بمخيم الشاطئ غربي المدينة.

وتسبب البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة في وفاة طفلين في مدينة غزة، وكذلك في وفاة طفل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 13 منزلاً على الأقل انهارت وإن طواقم الدفاع المدني تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات.

وأضاف في بيان أن المنخفض أدى إلى انجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة من خيام النازحين التي غمرتها المياه أو جرفتها السيول أو اقتلعتها الرياح الشديدة.

وأشار إلى تضرر أكثر من ربع مليون نازح بفعل مياه الأمطار والسيول والانهيارات التي ضربت خيامهم المهترئة.