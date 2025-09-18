لأول مرة منذ عقود..عودة "رمزية" لليهود السوريين في لوائح الهيئات الناخبة

شفق نيوز- دمشق

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، يوم الخميس، صدور القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة، في خطوة تفتح الباب أمام المواطنين لتقديم الطعون وممارسة الرقابة الشعبية على العملية الانتخابية، في تطور وُصف بـ"التاريخي".

وقال نجمة في تصريح متلفز، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "التمثيل شمل جميع مكونات المجتمع السوري بمختلف طوائفه وشرائحه"، مشيراً بشكل خاص إلى "إدراج الطائفة اليهودية في دمشق ضمن هذه القوائم، وهو ما يُعدّ سابقة منذ عقود طويلة لم يشهد فيها اليهود السوريون أي حضور علني في المؤسسات السياسية أو الانتخابية".

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن "المجتمع اليهودي في دمشق تقلص بشكل كبير خلال العقود الماضية، لكنه ما يزال يحتفظ بوجود رمزي في بعض أحياء العاصمة".

وأضافت أن "مشاركته في هذه العملية يجعلها ذات قيمة معنوية تتجاوز حجمها العددي".

وبحسب نجمة، فإن "مرحلة الطعون والرقابة الشعبية تشكل السلاح الأخير للجنة العليا لمنع أي محاولة تسلل من قبل داعمي النظام البائد إلى صفوف الهيئات الناخبة".

ودعا المواطنين السوريين إلى "التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن أي أخطاء أو مخالفات لا تتوافق مع الشروط والمعايير المحددة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وقطع الطريق أمام أي اختراق سياسي قد يعرقل مسار الانتقال السياسي".

في المقابل، رأى المحلل السياسي مروان الأيوبي، أن "إبراز مشاركة اليهود في هذه القوائم ليس تفصيلاً بروتوكولياً، إنما يعكس رسائل إستراتيجية، تتلخص في ثلاثة اتجاهات وهي أولاً للداخل السوري، فهي تؤكد على وحدة النسيج الاجتماعي ورفض أي شكل من أشكال الإقصاء أو التهميش، بما يعزز الثقة الشعبية في العملية السياسية".

أما للخارج الإقليمي والدولي، فأوضح الأيوبي لوكالة شفق نيوز، أنها "تظهر قدرة دمشق على استيعاب جميع المكونات، بما في ذلك الأقليات النادرة، في مرحلة إعادة بناء الدولة، أما لإسرائيل والغرب، فهي رسالة ضمنية بأن الملف اليهودي في سوريا يُدار ضمن إطار سيادي، وأن دمشق ما تزال قادرة على توظيف هذا البعد في سياستها الخارجية".

يُذكر أن الجالية اليهودية في سوريا كانت من أكبر الجاليات في المنطقة خلال النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن تتعرض لتقلص كبير بسبب الحروب مع إسرائيل وتوترات سياسية متلاحقة.

وتُعد مشاركة اليهود اليوم في الهيئات الناخبة عودة رمزية إلى المشهد الوطني بعد غياب دام لعقود، ما يمنح العملية الانتخابية بُعداً إضافياً يتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.