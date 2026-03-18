لأول مرة.. حزب الله ينفذ أبعد عملية إطلاق صواريخ ضد إسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن حزب الله اللبناني نفذ أبعد عملية إطلاق صواريخ على بعد 200 كم باتجاه بلدات غلاف غزة بالجنوب، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن صاروخاً لحزب الله وصل لأول مرة إلى غلاف عسقلان.

وكان حزب الله قد أطلق ليل الأربعاء، دفعة صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه مناطق في إسرائيل، وعلى إثر ذلك دوت صفارات الإنذار في مناطق عسقلان وغلاف غزة ومرتفعات الجولان، بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وجاءت هذه الرشقة الصاروخية في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي نشاط لقوات الفرقة 36 في جنوب لبنان عقب مهاجمة جسرين فوق نهر الليطاني في خطوة تعزل جنوب لبنان عن باقي أنحاء الدولة اللبنانية.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجسرين "كانا يُستخدمان من قبل مسلحي وقادة منظمة حزب الله كوسيلة انتقال من شمال الليطاني إلى جنوبه".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مساء الأربعاء، مقتل 16 شخصاً وإصابة 12 آخرين بغارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك شرقي البلاد.

بدورها، أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الأربعاء، عن قلقها البالغ جراء ازدياد وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، محذرة من تدهور الوضع على الحدود.

ومنذ فجر أمس الثلاثاء، صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوبي لبنان، بشنّ غارات جوية وقصف مدفعي، كما أعلن صباح اليوم ذاته انضمام الفرقة العسكرية 36 إلى العملية الرامية لتوسيع توغله البري في جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك غداة إعلان إسرائيل عن بدء "عملية برية" جديدة جنوبي لبنان، مع تقديرات بتوغل قواتها حالياً على عمق بين 7 و9 كيلومترات داخل لبنان.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.