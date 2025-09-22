لأول مرة.. بريطانيا تدرج "فلسطين" في خرائطها الرسمية

شفق نيوز- لندن

أدرجت الحكومة البريطانية، لأول مرة، اسم "الدولة الفلسطينية" في خرائطها الرسمية على مختلف منصاتها الإلكترونية، بدلاً من عبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة تزامنت مع اعتراف مماثل من دول عدة.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أن التغييرات شملت صفحات وزارة الخارجية البريطانية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، وقائمة مكاتب الخارجية في الخارج، إضافة إلى خريطة المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن ستارمر، أمس الأحد، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، قائلاً في مؤتمر صحافي: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين"، مضيفاً أن "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن في أي دولة فلسطينية".

وبذلك أصبحت بريطانيا ثالث دولة من مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطينية بعد كندا وأستراليا.

وتأتي هذه التطورات عشية المؤتمر المزمع عقده اليوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية-فرنسية، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول، في مقدمتها فرنسا، اعترافها بالدولة الفلسطينية.

كما تعتزم بلجيكا إعلان اعترافها الرسمي بفلسطين خلال الاجتماعات ذاتها، في خطوة لوّح خلالها وزير خارجيتها ماكسيم بريفو بفرض عقوبات على إسرائيل، لتنضم بذلك إلى قائمة تضم كندا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا، اعترفت أو تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.