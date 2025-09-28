لأول مرة.. الإدارة الذاتية ترفع العلم السوري بجانب شعارها

شفق نيوز- دمشق

رفعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، العلم السوري، إلى جانب شعارها في المعبر الحدود مع إقليم كوردستان العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إنه، للمرة الأولى في تاريخها، رفعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا العلم السوري إلى جانب شعارها في معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان.

وكانت الإدارة الذاتية الكوردية، أعلنت أنها سترفع علم سوريا الجديد، على جميع مؤسساتها في مناطق شمال شرقي البلاد، وذلك بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وقالت الإدارة في حينها، إن العلم الجديد يرمز للمرحلة الجديدة، ويعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن".

وعلم الاستقلال السوري اعتمده المتظاهرون والمحتجون في سوريا علما للثورة منذ انطلاقها عام 2011، ويرمز الأخضر إلى الإسلام في حين يرمز الأبيض إلى الخلافة الأموية والأسود إلى الخلافة العباسية، وتمثّل النجوم الثلاث الحمراء مدن دمشق وحلب ودير الزور.