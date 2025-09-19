لأول مرة..الجيش الإسرائيلي يضبط صواريخ في الضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين زعم أنهم كانوا يصنعون صواريخ بدائية لإطلاقها على إسرائيل.

ونشر الجيش بياناً أوضح من خلاله أنه "لأول مرة اعتقل الجيش خلية كانت تصنع الصواريخ لإطلاقها، بعد مداهمة في رام الله بالضفة الغربية".

وأضاف أن "الخلية الفلسطينية كانت قد صنعت صاروخين ضبطا أخيراً، كما تم ضبط وإحراز خلال المداهمة على صواريخ إضافية كانت في طور التصنيع"، موضحاً أن "هذه أول خلية تشارك في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية".

وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.

الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعاً: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.

وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى أيلول/ سبتمبر الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفاً آخرين.