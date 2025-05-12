لقاء مفاجئ في الرياض.. ترامب والشرع وجهاً لوجه

شفق نيوز/ رجحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، يوم الاثنين، حصول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره السوري أحمد الشرع، في السعودية.

وكشفت الصحيفة، أنه من المقرر أن يلتقي الشرع بترامب ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتابعت، أن اللقاء سيكون فرصة ليضغط الرئيس السوري من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وأبرزت أن هذا الضغط قد يقابله تقديم "عدة تنازلات، بما في ذلك إتاحة الفرصة للشركات الأمريكية لاستغلال الموارد الطبيعية في صفقة معادن على غرار ما حدث في أوكرانيا".

وتكافح سوريا لتخفيف العقوبات الأمريكية، والتي تبقي البلاد في عزلة عن النظام المالي العالمي وتجعل التعافي الاقتصادي صعباً للغاية بعد حرب طاحنة دامت 14 عاما.

وفي إشارة إلى تحول محتمل في سياسة واشنطن، قال ترامب، الاثنين، إنه قد يخفف العقوبات الأمريكية.

وأضاف ترامب للصحفيين: "سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات.. قد نرفعها عن سوريا، لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة".

وأفادت "ذا تايمز"، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الشرع قد يعرض أيضاً "إجراء محادثات بشأن الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

وأكملت: "قد يكون (الشرع) مستعداً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني في جنوب غرب سوريا، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة بجوار مرتفعات الجولان، وهي منطقة احتلتها عام 1967".

ومع ذلك، يبدو أن هناك انقساماً بين كبار مستشاري ترامب حول جدوى اللقاء مع الشرع.

وتُعتبر مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، من بين أولئك الذين يُفهم أنهم ما زالوا حذرين بشأن اللقاء، وقد يحاولون منعه، حسب المصدر ذاته.

في المقابل، يُعتقد أن آخرين، بمن فيهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أكثر تأييداً لعقد هذا اللقاء، لأنهم يدركون مدى استعداد ترامب للاستغناء عن البروتوكول والتقاليد لإبرام الصفقات، وفق "ذا تايمز".