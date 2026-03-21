لبنان.. 3 قتلى و99 جريحاً في غارات إسرائيلية السبت

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 99 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالبلاد، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية التصعيد في 2 آذار/ مارس الجاري إلى 1024 قتيلاً و2740 جريحاً.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن من القتلى 118 طفلاً و79 امرأة، وضمن الجرحى 370 طفلاً و419 امرأة.

واتسعت رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إقليمياً لتشمل لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري هاجم حزب الله، موقعاً عسكرياً شمالي إسرائيل، رداً على غاراتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، تصعيداً جديداً على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 آذار/ مارس الجاري في توغل بري محدود بالجنوب.