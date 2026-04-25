لا حرب ولا سلم.. صمود ومناورة إيران يصطدم بإدارة ترمب للنزاع

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الحزب الجمهوري الأميركي، مالك فرانسيسكو، يوم السبت، عن آخر تطورات المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن العلاقة لا تزال معقّدة ومفتوحة على أكثر من احتمال، في ظل تداخل المسارات الدبلوماسية مع حسابات القوة والردع.

وقال فرانسيسكو، لوكالة شفق نيوز، إن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف بشكل كامل، لكنها لم تعد تسير بالزخم نفسه الذي شهدته في مراحل سابقة، مبيناً أن الاتصالات لا تزال قائمة، سواء بشكل مباشر محدود أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين.

وأوضح أن هذه الاتصالات تتركز على ملفات حساسة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، وتخفيف العقوبات، إلى جانب ترتيبات التهدئة في مناطق النفوذ المتشابك في الشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن التقدم فيها لا يزال بطيئاً وغير معلن بشكل كامل.

وأضاف أن التوتر بين الطرفين لم يختفِ، إذ تستمر الرسائل المتبادلة ضمن سقف محسوب، تشمل تحركات عسكرية مدروسة وتصريحات سياسية حادة أحياناً، لكنها لا تصل إلى حد إعلان مواجهة مفتوحة.

وأكد أن كلا الطرفين يدركان كلفة الحرب الشاملة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ما يجعل خيار التصعيد الكبير مستبعداً في المدى القريب، لكنه ليس مستحيلاً، لافتاً إلى أن واشنطن تميل إلى استخدام سياسة الضغط مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً.

في المقابل، أشار فرانسيسكو، إلى أن إيران تعتمد مزيجاً من الصمود والمناورة، وتسعى إلى تحسين شروطها التفاوضية دون تقديم تنازلات جوهرية بسهولة، مبيناً أن “هذا التوازن الهش يخلق حالة من اللاحرب واللاسلم.

وبيّن أن خطر اندلاع حرب تراجع مقارنة بمراحل سابقة بلغت فيها التوترات ذروتها، لكنه لم ينتهِ بشكل كامل، محذراً من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال سوء التقدير أو وقوع حادث ميداني غير محسوب قد يتدحرج سريعاً إلى مواجهة أوسع.

وختم فرانسيسكو بالقول، إن المرحلة الحالية تمثل إدارة نزاع أكثر من كونها حلاً له، مع مفاوضات بطيئة، وتوتر مضبوط، وحذر متبادل يمنع الانفجار، لكنه لا يصنع سلاماً دائماً حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوقت سابق من اليوم، إلغاء زيارة الوفد التفاوضي الأميركي مع إيران، إلى باكستان.

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز: أبلغت المفاوض ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر، أنهما لن يقوما برحلة مدتها 18 ساعة للتحدث عن لا شيء، مردفاً: "قررت إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين في إسلام آباد.. لكن ذلك لا يعني العودة للحرب مع إيران".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم السبت، بعدم وجود بوادر لأي تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد أن غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إسلام آباد، متجهاً إلى مسقط.