"لائحة اتهام "خطيرة" تكشف تجسس فنيين إسرائيليين على منظومات (F-15) و(F-35)

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، عن تفاصيل لائحة اتهام "خطيرة" بحق فنيين في سلاح الجو الإسرائيلي، وُجهت لهما تهم التجسس لصالح إيران عبر تسريب معلومات تقنية وصور لمواقع حساسة.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين قاما بتصوير مسارات الإقلاع، وحظائر الطائرات المحصنة، بالإضافة إلى منظومات تقنية متطورة خاصة بمقاتلات (F-15) والجيل الخامس (F-35).

وطبقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس"، فقد دفعت هذه التطورات قيادة سلاح الجو إلى إصدار أوامر فورية بمصادرة الهواتف الذكية لجميع الطواقم الفنية والميكانيكية داخل القواعد الجوية، ومنع استخدامها في الأماكن التي تضم الطائرات والمنظومات الحساسة.

يأتي هذا تزامناً مع ما أفادته هيئة البث الإسرائيلية، أول أمس الأربعاء، فنيَّين اثنين من سلاح الجو الإسرائيلي سيُوجَّه إليهما اتهام بالتجسس لصالح إيران.

وذكرت أن المتهمين يعملان في قاعدة "تل نوف" الجوية قرب أشدود، وأن نشاطهما الاستخباراتي جرى خلال العملية العسكرية المعروفة باسم "زئير الأسد"

وأوضحت الهيئة، أن الشبهات لا تقتصر على تسريب معلومات تقنية حساسة، بل تمتد أيضًا إلى تلقي طلبات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية وسياسية رفيعة المستوى، من بينها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان الادعاء العام الإسرائيلي قد وجه اتهاماً رسمياً في شهر آذار مارس الماضي لموظف بأحد الفنادق في البحر الميت بالتجسس لصالح طهران، بعد أن تبين أنه زوّد جهات إيرانية بصور ومعلومات حول مواقع سياحية، عبر مراسلات إلكترونية استمرت منذ أواخر عام 2024.