"لا تقدم" في ختام اليوم الثاني من محادثات حماس وإسرائيل

شفق نيوز- القاهرة

انتهى اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة المنعقدة في شرم الشيخ المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وصرح مسؤول أمني مصري كبير مطلع على المناقشات لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، بأن "الوضع ما يزال على حاله مقارنة باليوم الأول"، حيث يتمسك كل من الوفدين الإسرائيلي وحماس بمواقفهما.

وأضاف المصدر أن وفد حماس ما يزال يطالب بضمانات قاطعة بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد إطلاق سراح الرهائن، مُصراً على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل قبل أي تبادل.

ووفقاً لقناة "القاهرة" الإخبارية، فإن قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تشمل شخصيات فلسطينية بارزة، مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، وآخرين.

كما طالبت حماس بـ"توضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترمب، بما في ذلك ضمانات بأن إسرائيل لن تعود إلى العدوان على غزة".

وأضاف المصدر المصري أن الوفد الإسرائيلي رفض حتى الآن تقديم أي التزامات بشأن هذه الضمانات أو مناقشة وقف الحرب قبل التبادل.

وقال المسؤول إن الوفد الأميركي، برئاسة ستيف ويتكوف، من المتوقع أن ينضم إلى المحادثات يوم غد الأربعاء، مع أمل الوسطاء في أن تساعد المشاركة الأميركية في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإظهار المرونة بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، خاصة المطالبة بضمانات ضد تجدد الصراع بمجرد إطلاق سراح الرهائن.