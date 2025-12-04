شفق نيوز- كرمانشاه

شهدت مدينة كرمانشاه، ذات الغالبية الكوردية غربي إيران، اليوم الخميس، استقبالا جماهيريا واسعا للرياضية آتوسا گلشاد‌نژاد، نجمة المنتخب الإيراني للكاراتيه، عقب عودتها من مشاركتها الدولية الأخيرة.

وتعد گلشاد‌نژاد أول امرأة في تاريخ إيران تحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه لفئة الكبار، ما جعل إنجازها محط اهتمام واسع في الأوساط الرياضية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، تابعتها وكالة شفق نيوز، بأن البطلة الكوردية حظيت باستقبال رسمي وجماهيري كبير في مطار الشهيد أشرفي الأصفهاني، حيث احتفى بها مسؤولو المحافظة ورياضيو كرمانشاه، تقديرا لنجاحها العالمي ورفعها اسم منطقتها في المحافل الدولية.

ويذكر أن كرمانشاه تعد من المدن ذات الحضور الكوردي البارز في غرب إيران، وتشتهر بتقديم العديد من المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.