قطر وتونس تتقدمان في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر" والأردن تتراجع

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حققت قطر وتونس، يوم الاثنين، صعودا في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت قطر في المرتبة الثانية عشرة عالميا في العام 2024 متقدمة 21 مركزا قياسا بالعام السابق له فيما حلت تونس 38 عالميا متقدمة 27 مركزا، فيما تراجعت الاردن 21 مركزا لتحتل المركز 56 عالميا.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence)، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه "من حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، وتونس 2.21 مما يعكس أن حصتهما من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتهما من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

واشارت إلى أن "مالطا تعد صاحبة أعلى تقدم في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت 50 مركزًا عن العام الماضي لتحتل المرتبة 33 بشكل عام".

وأوضحت أنها "واحدة من عدة دول صغيرة ارتقت في التصنيف، ومن بين الدول التي شهدت تحسنًا أيضًا السلفادور، وأيسلندا، ومولدوفا، وقيرغيزستان، ولاوس، وناميبيا".