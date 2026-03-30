هجوم "إيراني لبناني" يستهدف إسرائيل وأعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بأن رشقات صاروخية كثيفة انطلقت بالتزامن من إيران ومن قبل حزب الله، مستهدفة مناطق في الشمال بينها حيفا، فيما سمع دوي انفجارات قرب تل أبيب نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة نتانيا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أحد الصواريخ القادمة من إيران يحمل رأساً عنقودياً، في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اتساع نطاق صفارات الإنذار ليشمل مناطق واسعة شمالي البلاد وصولاً إلى منطقة الشارون جنوب حيفا، مع دعوات للمستوطنين بالتوجه الفوري إلى الملاجئ.

وأضافت وسائل إعلام أخرى، أن "سقوط أحد الصواريخ، أدى إلى انهيار مبنى في منطقة الكريات شمال إسرائيل"، دون صدور حصيلة نهائية للخسائر حتى الآن، في ظل استمرار القصف.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اندلاع حريق في مصفاة حيفا، مؤكدة إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية منذ بدء الحرب.