"قسد" في ذكرى تحرير الرقة:  كان نصراً على مستوى العالم

شفق نيوز- دمشق

أكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، أن تحرير مدينة الرقة في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام 2017 لم يكن "معركة عابرة"، بل "عهداً دائماً" يربط بين قواتها وأهالي المدينة وعشائرها.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، وبمساندة أبناء وبنات مدينة الرقة وعشائرها الأصيلة، سطّروا في مثل هذا اليوم من عام 2017 ملحمة بطولية خالدة حين حرروا الرقة من براثن تنظيم داعش الإرهابي، عاصمة خلافته المزعومة، لتعود مدينة الحياة والحضارة إلى أهلها، حرةً كريمةً تنبض بالأمل".

وأضاف البيان: "في هذه الذكرى المجيدة نستذكر بكل إجلال شهداءنا الأبطال الذين قدّموا أرواحهم لتحيا الرقة حرّةً آمنة، ونُبارك لشعبها وعشائرها الكريمة الذين توحّدوا مع قواتهم فصنعوا معاً هذا النصر التاريخي وأعادوا للمدينة كرامتها وحياتها الحرة".

وأوضح أن "الرقة كانت رمزاً للرعب والموت تحت حكم داعش، حيث عاش أهلها تحت سوط الإرهاب والقتل والظلم، وارتُكبت بحقهم أبشع الجرائم"، مشيراً إلى أن "التنظيم حاول طمس هوية المدينة وفرض فكره الظلامي على مجتمعها الغني، لكنه فشل أمام إرادة الحياة والكرامة التي حملها أبناء الرقة وقواتهم في قلوبهم".

وأشار البيان، إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية لبّت نداء أبناء الرقة وعشائرها الذين استنجدوا بها لرفع الظلم وكسر القيد"، مؤكداً أن "دور العشائر كان حاسماً ومحورياً في رسم مسار التحرير، من خلال اجتماعات ومشاورات متكررة جرت في الحسكة وكوباني بين وجهاء العشائر وقيادات قواتنا، وأسفرت عن خطة متكاملة للتحرك والتحرير".

وأضافت "قسد"، أن "تلاحم العشائر مع قواتنا كان حجر الزاوية الذي مهد لخروج معركة تحرير الرقة إلى النور"، مبينة أن المعركة “كانت من أصعب المعارك ضد الإرهاب، حيث خاضها المقاتلون شارعاً شارعاً وبنايةً بنايةً، وسالت فيها دماء المئات من خيرة المقاتلين والمقاتلات على تراب الرقة، لتكتب بدمائهم الطاهرة فجر الحرية لأهلها".

كما شدد البيان، على أن "تحرير الرقة لم يكن حدثاً محلياً، بل نصراً عالمياً ضد أكثر أشكال الإرهاب تطرفاً"، موضحاً أن "هذا الانتصار أعاد الأمل إلى الشعوب التي قاومت الإرهاب في كل مكان، وأثبت أن قوات سوريا الديمقراطية هي القوة التي لبّت نداء شعبها وهزمت داعش فعلياً على الأرض، حين عجزت مشاريع أخرى عن تحقيق ذلك".

وأكدت القيادة العامة أن "الرقة ما زالت بعد ثماني سنوات تقف شامخة بفضل تضحيات أبنائها ووحدة عشائرها وتماسكها مع قواتها"، مشددة على أنها "لن تسمح بعودة الإرهاب تحت أي اسم أو شكل، ولن تساوم على دماء الشهداء مهما كانت التحديات".

يذكر أنه في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2017، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على مدينة الرقة بعد معارك استمرت أكثر من أربعة أشهر ضد تنظيم داعش، الذي جعل من المدينة عاصمةً لخلافته المزعومة منذ عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تتولى "قسد"، إدارة أمن المدينة بالتنسيق مع مجلس الرقة المدني، بينما تعمل مؤسسات محلية ودولية على إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى المدينة التي كانت مسرحاً لواحدة من أعنف المعارك في الحرب السورية.