"قسد": إصابات بين مقاتلينا جراء هجمات لطيران مسير للحكومة السورية

شفق نيوز- دمشق

أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، عن إصابة ثلاثة من مقاتليها وأربعة من قوى الأمن الداخلي "الآسايش" بهجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة للحكومة السورية استهدفت مواقع في محيط دير حافر شرقي حلب.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرات انتحارية استهدفت في ساعات الصباح الأولى سيارة عسكرية في محيط دير حافر، أعقبها مساءً هجوم بطائرة مسيّرة على دورية لقوى الأمن الداخلي كانت تقوم بمهامها في حماية المدنيين، إلى جانب قصف مدفعي طال الأحياء السكنية في المنطقة".

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد مجزرة وقعت في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي بدير حافر، أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وفي حادث منفصل بريف دير الزور الغربي، قال المركز إن لغماً أرضياً زرعته خلايا تنظيم "داعش" انفجر بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية محيميدة، ما أدى إلى إصابة أحد المقاتلين بجروح خفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً حول الموقع وبدأت التحقيقات.