"قسد" تنفذ حملة أمنية مشتركة ضد "داعش" والعصابات الإجرامية في الرقة (صور)

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة ومخططة بعناية، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي "الآسايش"، استهدفت خلايا تنظيم "داعش" والعصابات الإجرامية في ريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات "الكوماندوس" التابعة لها، وبمشاركة قوات العمليات ووحدات مكافحة الإرهاب "HAT"، نفذت عملية أمنية في بلدة "الهيشة" ومحيطها، أسفرت عن إلقاء القبض على 71 عنصراً، بينهم أشخاص مرتبطون بتنظيم "داعش" وآخرون متورطون في شبكات للجريمة المنظمة تمارس السرقة والاتجار بالمخدرات.

وبينت أن العملية جاءت بعد "تخطيط استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة، وتم خلالها ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمواد التي كانت تُستخدم لتنفيذ عمليات عنف وإرهاب".

وأكدت "قسد" أن الحملة "نُفذت وفق قواعد العمليات الأمنية مع ضمان سلامة المدنيين"، مشيرة إلى أن "العملية لاقت ترحيباً واسعاً بين الأهالي الذين أعربوا عن ارتياحهم لدور القوات الأمنية في تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة".

وختمت بالتأكيد على استمرار العمل الميداني والاستخباراتي لـملاحقة فلول داعش وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة في المنطقة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ضمن العمليات الأمنية في شمال وشرق سوريا الهادفة إلى القضاء على خلايا تنظيم "داعش" المتبقية ومواجهة الأنشطة الإجرامية التي تمسّ أمن الأهالي.