"قسد" تعلن تعرّضها لهجوم من قبل القوات الحكومية بريف حلب

شفق نيوز– حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، تعرّضها لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الحكومة السورية الليلة الماضية في ريف حلب الشرقي.

وقالت قسد في بيان لمركزها الإعلامي ورد وكالة شفق نيوز، إن "المسيّرة قصفت ليلة الجمعة قريتي إمام وأم تينة شمال دير حافر، كما تم استهداف المعبر القريب باستخدام أسلحة القنص".

وأوضحت أن "القصف أسفر عن أضرار مادية طالت ممتلكات المدنيين ومحيط المواقع المستهدفة، دون وقوع خسائر بشرية".

واعتبرت قسد هذه الهجمات، "خرقاً واضحاً لاستقرار المنطقة، وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين".

وكانت نقاط التماس بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي، قد شهدت تصعيداً عسكرياً واشتباكات وقصف متبادل الشهر الماضي، قبل أن يتم التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تدخل واشنطن بهدف التهدئة.