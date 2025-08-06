"قسد" تطيح بمسؤول البحوث في داعش بسوريا

شفق نيوز- دمشق

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، مسؤول قسم البحوث العامة في تنظيم داعش، وذلك خلال مداهمة نفذت في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن عملية الاعتقال جاءت بدعم مباشر من التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والذي تقوده الولايات المتحدة.

وأشار المرصد إلى أن المعتقل كان يتولى إدارة قسم البحوث العامة في داعش داخل سوريا، ويُعد من الشخصيات البارزة فيه.

وفي 28 تموز/ يوليو الماضي، أُلقي القبض على عنصرين من داعش خلال عملية أمنية نُفذت داخل مخيم الهول، من قبل وحدة العمليات العسكرية (TOL) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي.

ويُتهم العنصران بالمسؤولية عن نشاطات أمنية لصالح التنظيم داخل المخيم، والمشاركة في عمليات لداعش في كلٍّ من العراق وسوريا، إضافةً إلى استمرارهما في نشاطهما للحفاظ على نفوذ التنظيم داخل المخيم، بحسب المرصد.