قسد: التحالف الدولي يعزز وجوده في مواقع استراتيجية

شفق نيوز- سوريا

أكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، يوم الاثنين، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لم يغادر سوريا كما تروج بعض الأطراف، بل يواصل تعزيز وجوده في مواقع استراتيجية داخل البلاد.

وقال شامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الأطراف المعادية اعتقدت أن دفع التحالف إلى وقف دعمه لقوات سوريا الديمقراطية سيكون عبر إجبار هذه القوات على مغادرة المنطقة، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً".

وأضاف أن "الشراكة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، التي امتدت لما يقارب عقداً من الزمن، لم تتراجع أو تُساوَم عليها، بل تترسخ بصورة أكبر وأعمق"، مشيراً إلى أن "استمرار هذه الشراكة يمثل ضرورة استراتيجية محلية ودولية نابعة من الثقة المتبادلة والتضحيات المشتركة في مواجهة الإرهاب".

واختتم شامي، بالقول: "إن من يراهن على تراجع هذه الشراكة يخطئ في التقدير وعليه أن يعيد حساباته جيداً".