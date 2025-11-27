قراصنة يخترقون شاشات محطات حافلات إسرائيلية ويبثون خطابات لـ"أبو عبيدة"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن قراصنة استطاعوا السيطرة على شاشات محطات الحافلات في عدة مدن وقاموا ببث خطابات للناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إضافة إلى أصوات صافرات الإنذار.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم استهدف شاشات المواصلات العامة في مدن، أشدود، ورمات غان، وموديعين، حيث فوجئ المارة بسماع الأناشيد الوطنية وصوت صفارات إنذار ورسائل ناطقة باللغة العربية.

وبحسب وزارة المواصلات الإسرائيلية، يجري التحقيق في مصدر الهجوم، وسط ترجيحات بأنه ناتج عن اختراق سيبراني لمنظومة الشاشات التابعة لشركة "Urban Digital"، والتي سبق وأن تعرضت لهجمات مماثلة في فترات سابقة.

وأشارت التقارير إلى أن بث هذه الأصوات والمقاطع العربية أثار حالة من التوتر والارتباك بين المستخدمين، في ظل حالة الحساسية الأمنية التي تعيشها إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر.