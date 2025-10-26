قتيل بغارة إسرائيلية شرقي لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، مقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبي شيت بقضاء بعلبك شرقي البلاد.

وجاء هذا الهجوم بعد وقت قصير من غارة مماثلة في بلدة الناقورة جنوب لبنان، أسفرت أيضاً عن مقتل شخص واحد.

وتشهد الساعات الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في استخدام الطائرات المسيرة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات استهداف على أراض لبنانية، تمتد من الجنوب إلى البقاع الشرقي، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال هذه الهجمات المتكررة.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية توتراً كبيراً، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تسليم الجيش مهمة وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي.

في حين قال حزب الله، إن قرار الحكومة نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكداً أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.