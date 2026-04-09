قاآني يهدد إسرائيل بـ"عقاب صارم ومذل" على خلفية هجمات لبنان الأخيرة

شفق نيوز- طهران

هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، يوم الخميس، إسرائيل بـ"عقاب صارم ومذل"، على خلفية الهجمات الأخيرة في لبنان.

وقال قاآني في بيان له، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية، إن "تاريخ الكيان الصهيوني مليء بالجرائم ضد الإنسانية وذبح الأبرياء من النساء والأطفال"، مبينا أن "نتنياهو، من خلال وحشيته اليوم في لبنان، يسعى لإثبات أنه أكثر توحشاً وقسوة".

وأضاف: "ليعلم العدو أن عقاباً صارماً ومذلاً ينتظره".

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، وما رافقها من إدانات وتحذيرات إقليمية من اتساع رقعة المواجهة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، إلى 254 قتيلا و1165 جريحا.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استئناف العمليات القتالية ضد إسرائيل بعد التزامه وقف إطلاق النار بموجب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عبر إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكدا أن "العملية تأتي ردًا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".