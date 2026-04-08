قاليباف: أميركا نقضت التزاماتها قبل بدء المفاوضات والهدنة باتت بلا معنى

شفق نيوز- طهران

‏قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها قبل البدء بالمفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول الحرب، معتبراً أن هدنة وقف إطلاق النار أصبحت "بلا معنى".

وأوضح قاليباف في بيان حول ما وصفه بأنها "انتهاك 3 بنود أساسية من الخطة الإيرانية ذات العشر نقاط (الإطار المتفق عليه) قبل بدء المفاوضات: "‏منذ البداية كنا نتابع المسار القائم بعدم ثقة، وكما كان متوقعاً فقد قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بانتهاك التزاماتها قبل بدء المفاوضات".

وأضاف: "‏وكما أعلن رئيس الولايات المتحدة صراحة، فإن الخطة الإيرانية ذات العشر نقاط تُعد الأساس والإطار القابل للعمل لهذه المحادثات. ومع ذلك، تم حتى الآن انتهاك ثلاثة بنود منها".

وبين أن البنود الثلاثة التي تم انتهاكها هي "عدم الالتزام بالبند الأول من الخطة المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو التزام أشار إليه أيضاً رئيس الوزراء (الباكستاني) شهباز شريف ووصفه بأنه: وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى".

وتابع: "دخول طائرة مسيّرة معادية إلى الأجواء الإيرانية، وتم إسقاطها في مدينة لار بمحافظة فارس، وهو انتهاك واضح لبند منع أي خرق جديد للأجواء الإيرانية".

وأردف قاليباف: "إنكار حق إيران في التخصيب النووي، وهو ما ورد في البند السادس من الإطار".

‏وأكد أن هذا "الإطار الأساسي للمفاوضات تم انتهاكه علناً قبل بدء المفاوضات"، مضيفاً أن "وقف إطلاق النار الثنائي أو المفاوضات في هذه الظروف لا معنى لهما".