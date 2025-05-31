في سابع محطاته العربية.. الشرع يحط في الكويت لتعزيز التعاون الإقليمي

شفق نيوز/ يستعد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، لزيارة رسمية إلى دولة الكويت، يوم غد الأحد، استجابةً لدعوة من أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال مصدر في الرئاسة السورية، في تصريح أوردته "روسيا اليوم"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تأتي لتأكيد الروابط الأخوية بين البلدين وبحث سبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والكويتي ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك".

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الرئيس الشرع سيصل إلى البلاد على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات رسمية مع أمير الكويت، تتناول ملفات ذات طابع استراتيجي، في ظل تطورات إقليمية متسارعة.

وتُعد الكويت سابع دولة عربية يزورها الرئيس السوري منذ توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير 2025، بعد زيارات شملت السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات والبحرين، كما زار أيضاً تركيا وفرنسا، في جولة دبلوماسية تهدف إلى إعادة تموضع سوريا إقليمياً ودولياً بعد سنوات من العزلة.