أفغانستان.. طالبان تحرّم كرة قدم الطاولة والألعاب الإلكترونية

شفق نيوز/ وسَّعت حركة طالبان قائمة المحظورات في أفغانستان لتشمل الألعاب الإلكترونية، ولعبة كرة قدم الطاولة، معتبرة أنها "تُلهي الشباب عن دينهم" و"تُخالف الشريعة الإسلامية"، بحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت فارسي".

ووفقاً لمصادر محلية، أغلقت السلطات التابعة لطالبان عشرات مراكز الألعاب في ولايات هرات وبلخ ودايكُندي، بالإضافة إلى عدد كبير من المناطق الأخرى.

وتذرّعت حكومة طالبان بأن هذه الألعاب تسرق وقت الشباب وتُبعدهم عن "واجباتهم الدينية"، كما شبّه بعض المسؤولين مجسّمات اللاعبين في كرة الطاولة بـ"الأصنام"، ما يجعلها "غير جائزة شرعاً"، على حد تعبيرهم.

وتُعد لعبة كرة القدم الطاولة من أكثر وسائل الترفيه شعبية في أفغانستان، خاصة بين طلاب المدارس والجامعات، فيما عبّر عدد من أصحاب المراكز عن غضبهم من القرار الذي كبّدهم خسائر فادحة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد طالب بعضهم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإلغاء الحظر، إلا أن الرد جاء بالنصح "بالبحث عن عمل آخر".

المنع الجديد يُضاف إلى قائمة متزايدة من القيود المفروضة على الرياضة والترفيه، حيث سبق أن منعت طالبان لعبة الشطرنج بدعوى ارتباطها بالمقامرة، كما حظرت البلياردو واعتبرته "مضيعة للوقت". حتى الشيشة لم تسلم، إذ أُغلقت المقاهي التي تقدمها باعتبارها "تُفسد الأخلاق، وتُشجّع على الاختلاط".