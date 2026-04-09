فرنسا ترفض فرض رسوم في هرمز وتعدّه "انتهاكاً" للقانون الدولي

شفق نيوز– باريس

رفضت فرنسا، يوم الخميس، فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، واعتبرت ذلك "انتهاكًا للقانون الدولي"، مؤكدة أن حرية الملاحة في المياه الدولية لا يجوز تقييدها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، تعليقًا على طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مشروع لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم: "هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حق عام.. حق إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم".

وأضاف بارو: "لن يقبل أحد بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن"، مطالبًا إيران بالعمل على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرًا إلى أن "حركة المرور في مضيق هرمز لن تكون سلسة حتى يتوصل المتحاربون إلى اتفاق".

وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، قال بارو إن "الاتفاق يجب أن يشمل أيضًا العمليات العسكرية في لبنان"، مضيفًا أن "فرنسا تندد بالضربات الهائلة التي شنتها إسرائيل أمس الأربعاء".

وذكر أنه "يتوقع أن تقدم إيران سلسلة من التنازلات في إطار محادثات السلام المقرر انطلاقها في باكستان".