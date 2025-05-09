فرنسا تتدخل لحل نزاع حدودي بين بلدين عربيين

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يوم الجمعة، عن تسلمه وثائق وخرائط "تاريخية" من الأرشيف الفرنسي تتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رجي، تسلم هذه الوثائق والخرائط من السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره اللبناني جوزيف عون.

وأكدت مصادر لبنانية، أن تسلم لبنان للوثائق والخرائط التي تساعد على ترسيم الحدود، تزامن مع تسليم الرئيس ماكرون للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع للخرائط نفسها.

وعن أهمية هذه الخرائط، لفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية والتقنية هي التي تقرر مدى أهميتها، والأهم أن السفير الفرنسي أبلغ رجي، استعداد بلاده لفتح الأرشيف لتزويد لبنان بأي خرائط إضافية أو حتى وثائق.