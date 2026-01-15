"فرانس برس": السعودية وقطر وعمان أقنعت ترمب بمنح فرصة لإيران

شفق نيوز- متابعة

أفاد مسؤول سعودي، يوم الخميس، بأن دول السعودية وقطر وعمان، تمكنت من إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنح الحكومة الإيرانية فرصة، وعدم شن هجمات على بلادها.

وقال المسؤول، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أميركا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت الداخل الإيراني.

كما أكد المسؤول أن الدول الـ3 لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.

بالتزامن أكدت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بوقت سابق بعد رفعه أمس وإخلاء الجنود والأفراد منها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أفادت في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية تقود مساع مع دول الخليج العربي، لإقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد شن هجوم على إيران.

وذكرت الصحيفة الأميركية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن دول الخليج تحاول إقناع إدارة ترمب بالعدول عن توجيه أي هجوم محتمل على إيران، وأن السعودية تقود الجهود الرامية إلى إقناع واشنطن بعدم التدخل عسكريا ضد طهران.

وصعّد ترمب في الآونة الأخيرة من تهديداته لطهران، مبينا سعيه لتغيير النظام فيها، ويوم الثلاثاء الماضي حرّض الإيرانيين على اقتحام مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، ووعدهم بالمساعدة لتحقيق ذلك.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2025 بدأ التجار بالعاصمة طهران احتجاجات على تراجع قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ومع تصاعد أعمال العنف خلال الاحتجاجات، تم قطع خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 كانون الثاني/يناير الجاري.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات بشأن أعداد الضحايا، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا- مقرها الولايات المتحدة) أفادت في تقرير نشرته الثلاثاء بمقتل 2550 شخصا، بينهم 147 من عناصر الأمن، وإصابة ألف و134 شخصا، واعتقال 18 ألفا و434 آخرين.