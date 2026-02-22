"فاينانشال تايمز": إيران أبرمت صفقة صواريخ سرية مع روسيا

شفق نيوز- لندن

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الأحد، أن إيران وافقت على صفقة أسلحة سرية بقيمة 500 مليون يورو (589 مليون دولار) مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن وثائق روسية مسربة اطلعت عليها الصحيفة وعدة مصادر مطلعة، أن الاتفاق، الذي جرى إبرامه في موسكو في كانون الأول/ ديسمبر 2025 يلزم روسيا بتسليم 500 وحدة إطلاق محمولة من طراز (فيربا) و2500 صاروخ من طراز (9إم336) على مدى ثلاث سنوات.

وأتت هذه التسريبات، بعد أن كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً التلميح إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة ضد إيران في حال لم يتم التوصل قريباً لاتفاق حول الملف النووي.

كما أشار ترمب إلى أنه أعطى الجانب الإيراني مهلة ما بين 10 و15 يوماً، وإلا فإن "أموراً سيئة ستحصل".

بينما كشف مسؤولان أميركيان أن تخطيط الجيش الأميركي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة مع وجود خيارات تتضمن استهداف أفراد في إطار هجوم محدود، أو السعي إلى تغيير النظام في طهران إذا أمر ترمب بذلك.