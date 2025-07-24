غضب في إسرائيل من عزم ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين: استسلام للإرهاب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، انتقادات إسرائيلية لاذعة، معتبرة الخطوة "وصمة عار واستسلام للإرهاب"، بحسب تعبيرها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة وتشجيع لقتلة ومغتصبي حماس الذين ارتكبوا أفظع مذبحة في حق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذا الاختبار، يعمل الرئيس الفرنسي على إضعافها".

وشدد كاتس "لن نسمح بإقامة كيان فلسطيني يمس أمننا ويعرض وجودنا للخطر ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل"، مضيفاً "نحن جميعا متحدون لمنع هذا الخطر".

وفي السياق، علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على إعلان ماكرون، وذلك عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس".

وقال سموتريتش: "أشكر الرئيس ماكرون على قراره الذي وفر لنا مبرراً لتطبيق السيادة أخيراً، ودفن فكرة إقامة دولة إرهابية عربية في قلب إسرائيل في مزبلة التاريخ" وفق تعبيره.

وأضاف: "هذا سيكون الرد الصهيوني المناسب على محاولات ماكرون وشركائه الأحادية والقسرية".

وكان ماكرون أعلن، الخميس، عزمه إعلان قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعاتها المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.