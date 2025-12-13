غزة.. مقتل قياديين بارزين في حماس بغارات إسرائيلية

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استهداف "عنصراً بارزاً" في حماس بمدينة غزة، في وقت أفادت مصادر فلسطينية، بمقتل مسؤول عسكري بارز آخر في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة متأثراً بقصف إسرائيلي سابق في القطاع المدمر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف بالتعاون مع "الشاباك"، "عنصراً بارزاً" في حركة حماس في مدينة غزة، مشيراً إلى أن الاستهداف "جاء بعد محاولات لإعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف حماس في الآونة الأخيرة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هدف الهجوم هو القيادي رائد سعد وهو قائد ركن التصنيع في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، "خلال الفترة الأخيرة سعت إسرائيل إلى اغتيال رائد سعد عدة مرات، من بينها فرصتين في الأسبوعين الماضيين ولم تكتملا، فتم إلغائهما في اللحظات الأخيرة، أما اليوم، فقد سنحت فرصة عملياتية جرى استغلالها وتنفيذها فوراً" وفق تعبيرها.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلامية عن مصادر فلسطينية قولها إن محمد أبو حسين، وهو مسؤول في جهاز الاستخبارات التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، توفي متأثراً بإصابته قبل نحو 10 أيام، بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وتسبب القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي حينها في مقتل 5 فلسطينيين، وقال إنه رد على عملية إطلاق نار باتجاه جنود إسرائيليين في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.