غزة تزداد عزلة.. إسرائيل تغلق الطريق الساحلي الأخير

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه سيغلق شارع الرشيد، آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة الـ 12,00، التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش".

وأضاف "الانتقال جنوبا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن الجيش سيبقى في معظم أنحاء غزة، بعدما أعطى موافقته على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.