غداً.. وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية

شفق نيوز/ يعتزم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة السعودية يوم غد السبت، فيما يتوجه بعدها قطر.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، أن "عراقجي سيبدأ جولته من الرياض، حيث يلتقي بمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى لإجراء مباحثات "هامة"، قبل أن ينتقل إلى الدوحة للمشاركة في "مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي".

الزيارة تأتي قبل ساعات فقط من محادثات مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، ما يزيد من زخمها السياسي ويعطي إشارات إلى رغبة إيرانية في التواصل مع الجوار العربي قبل الدخول في مفاوضات مع واشنطن.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، والتي يُتوقع أن تحمل معها مواقف جديدة، من بينها إعلان نية واشنطن استخدام مصطلح "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، في خطوة قد تثير المزيد من الجدل الإقليمي.

هذا وعلّق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على الأنباء المتداولة بشأن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم "الخليج الفارسي"، مؤكداً تمسك إيران بالتسمية التاريخية.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، قبل أيام قليلة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم اعتماد تسمية "الخليج العربي" في الولايات المتحدة بدلا من "الخليج الفارسي".