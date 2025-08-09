غداً.. الجامعة العربية تجتمع للرد على خطة "احتلال غزة"

شفق نيوز– القاهرة

أعلن المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، مساء السبت، عقد المنظمة اجتماعاً طارئاً غداً الأحد على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث آليات الرد على الخطة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة كاملاً.

وقال العكلوك في تصريح صحفي، إن "مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، سيعقد غداً الأحد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة".

ويعقد الاجتماع "بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء"، وفق العكلوك.

وأوضح أن "الاجتماع سيُعقد لبحث آليات التحرك ضد القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، والسيطرة عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه".

وسيبحث الاجتماع أيضاً "وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة الفلسطينيين في غزة من خلال ارتكاب مزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع"، بحسب العكلوك.

وفجر أمس الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".