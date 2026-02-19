غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة النبي شيت شرقي لبنان

شفق نيوز- بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مرتفعات الشعرة في محيط بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان.

وبحسب وسائل إعلام، فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون وأطراف بلدة يارون، كما استهدف القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة عيترون في جنوب لبنان.

وظهر اليوم ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على حي المسارب جنوب بلدة العديسة في جنوب لبنان.

كما كانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت فجر اليوم الخميس إلى الأطراف الجنوبية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وعمدت إلى تفخيخ ونسف أحد المنازل في المنطقة وتدميره بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه هاجم "بنى تحتية لمنظمة حزب الله" في عدة مناطق جنوبية، زاعما أن الأهداف شملت مخازن وسائل قتالية، ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية.