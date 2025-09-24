غاب عنه العراق.. ترامب يجتمع مع قادة عرب ومسلمين في نيويورك

شفق نيوز- نيويورك

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، لعرض خطته المتعلقة بقطاع غزة.

وضم الاجتماع قادة مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، فيما غاب العراق عن الحضور.

وقال ترامب في مستهل الاجتماع، إن هذا اللقاء "مهم جدًا من أجل إنهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن"، مضيفًا أن إدارته تسعى إلى استعادة 20 رهينة و38 جثة من القطاع، واصفًا الاجتماع بأنه "الأهم" من بين لقاءاته اليوم.

وعقب كلمته، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "الوضع في غزة سيئ، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن"، مشددًا على أن بلاده "تعوّل على قيادة ترامب" لتحقيق ذلك.

وأكد ترامب في ختام اللقاء أن الاجتماع "كان ناجحًا"، مشيدًا بدور قطر في جهود الوساطة، ومضيفًا: "نبذل كل الجهود لإعادة الرهائن".

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد ترامب المنظمة الدولية قائلا إنها "لا تساهم في بناء السلام" واصفًا إياها بأنها "مجرد كلمات فارغة". كما هاجم قرارات بعض حلفاء واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا أنها "مكافأة على فظائع حماس"، مجددًا دعوته الحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة".

وأشار ترامب إلى جهوده لـ"إنهاء الحرب في غزة وسبع حروب أخرى حول العالم"، قائلاً إنه يستحق "جائزة نوبل".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد سبقت الاجتماع بالقول إن ترامب سيعرض خلاله "خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة"، فيما ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أن نتنياهو سيبحث تفاصيل هذه الخطة مع ترامب في البيت الأبيض خلال أيام، مرجحة أن تضطر إسرائيل إلى القبول ببعض بنودها.

يشار إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين كانا قد وصلا، الاثنين (22 ايلول الجاري)، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في كلمة ألقاها خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الأربعاء، كلاً من تركيا وإيران إلى عدم الإضرار بالعراق ومراعاة الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات، في حين جدد موقف البلاد الرافض لانتهاك سيادة اجوائه في العمليات العسكرية بين الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وقال رشيد ، إن العراق اليوم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بتفعيل استثمار الإمكانات الهائلة لبلادنا وبما يؤدي الى تقليص الاعتماد على النفط وفتح مجالات عديدة لتنويع الاقتصاد زراعيا وصناعيا وفي مجال الطاقة المتجددة.

وجدد، مطالبة العراق بخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع الاعتراف بحق جميع الدول بتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن تشمل الرقابة الدولية جميع المنشآت النووية في المنطقة، ومنها منشآت "الكيان الصهيوني".