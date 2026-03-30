على غرار قناة السويس.. خطة خليجية عربية لفرض "رسوم عبور" في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بأن دول عدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا قدمت لواشنطن مقترحات تتعلق باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قبل اجتماع وزراء الخارجية في إسلام آباد أمس.

وبحسب المصادر، فإن المقترحات التي جرى تقديمها تضمنت نظام عبور مقابل رسوم مشابهه للنظام المطبق في قناة السويس.

كما أشارت الوكالة إلى أن "تركيا ومصر والسعودية تدرس إمكانية تشكيل تحالف (كونسورتيوم) للإشراف على نقل المنتجات النفطية عبر المضيق، حيث جرى مناقشة هذه الفكرة مع وفدين أميركي وإيراني على حدة".

بالمقابل، يعقد اليوم، اجتماع وزاري خليجي روسي أردني لبحث هجمات إيران على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد، أمس الأحد، أنه يريد "الاستيلاء على النفط في إيران وقد يسيطر على مركز التصدير في جزيرة خرج، في وقت ترسل فيه الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط".

لكن الهجوم على مركز التصدير سيكون محفوفا بالمخاطر، مما يرفع احتمالات وقوع المزيد من الضحايا الأميركيين ويمدد تكلفة ومدة الحرب.

ومع ذلك، وبالرغم من تهديده المتكرر بالاستيلاء على إنتاج النفط الإيراني، أكد ترامب أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر "مبعوثين" باكستانيين تتقدم بشكل جيد.

وقد حدد ترمب موعدا نهائيا في 6 نيسان/ أبريل لإيران لقبول صفقة تنهي الحرب أو مواجهة ضربات أميركية على قطاع الطاقة لديها.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني حيث تتواصل الغارات على إيران، التي ترد بضرب الأراضي الإسرائيلية والمواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكانت طهران قد أعلنت في 11 آذار/مارس أنها لن تسمح بمرور أي شحنات نفطية تابعة للولايات المتحدة أو حلفائها عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية.