على إثر دعم الاحتجاجات.. إيران تستدعي سفراء 4 دول

شفق نيوز- طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على خلفية ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية فقد عرضت الوزارة على السفراء تسجيلات مصورة توثق ما اعتبرته "أعمال عنف من قبل مثيري الشغب"، مشددة على أن هذه التصرفات تجاوزت حدود التظاهر السلمي واعتُبرت "تخريباً منظماً".

وطالبت طهران السفراء بنقل هذه المواد مباشرة إلى وزارات خارجيتهم، مع مطالبتهم بسحب التصريحات الرسمية التي عبرت عن دعم المتظاهرين.

وأكدت إيران أن أي دعم سياسي أو إعلامي للاحتجاجات يمثل "تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية والأمن الوطني للبلاد".

وتأتي هذه الخطوة في سياق التوتر المتصاعد بين طهران والدول الغربية، بعد احتجاجات واسعة في إيران شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط دعوات خارجية لاحترام حقوق المحتجين.

وخرجت اليوم الاثنين مسيرات مليونية في مختلف مدن إيران دعماً للنظام في إيران ورفضاً للاحتجاجات المناوئة له.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت حداداً وطنياً لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بياناً حكومياً أفاد بمقتل 38 من عناصر الأمن في أعمال العنف.

وحملت القيادة الإيرانية كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات ووصفت المتورطين بأنهم "إرهابيون".

وعلى الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترمب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.

وأعلن ترمب الاثنين أن طهران عرضت الدخول في مفاوضات بعد تهديده باتخاذ إجراءات ضدها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يدرس إمكانية المساعدة في إعادة خدمة الإنترنت إلى إيران عبر التفاوض مع رجل الأعمال إيلون ماسك لاستخدام منظومة "ستارلينك".