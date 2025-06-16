إعلام إيراني: طهران ستوجه ضربة هي الأكبر لإسرائيل منذ بدء النزاع

شفق نيوز/ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الإثنين، عن مسؤول إيراني، بان بلاده ستوجه ضربة "هي الاكبر" لإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت الوكالة: إيران تستعد لضربة كبيرة جداً منذ أول اعتداء للكيان الصهيوني".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اكد يوم الإثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على أجواء طهران.

وقال نتنياهو في كلمة له: "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي و التهديد الصاروخي".

وأضاف أن "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران"، مبينا: "نقول لسكان طهران أخلوا أماكنكم ثم نتخذ الإجراءات اللازمة".

وتابع: "نحن على طريق النصر".

كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن بلاده ليست هي من "تركت ميدان التفاوض بل ذهبنا وبدأنا التفاوض غير المباشر".

وأضاف: دافعنا بقوة عن حقنا في الطاقة النووية، ولا نسعى لامتلاك السلاح النووي".