إعلام إسرائيلي: واشنطن تعتزم إرسال 200 جندي لمراقبة اتفاق غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تعتزم الولايات المتحدة إرسال 200 جندي إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة في إطار مهمة مراقبة الالتزام باتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ.

ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة دونالد ترمب تخطط لإرسال نحو 200 جندي لإقامة مركز في إسرائيل لـ"تنسيق مواضيع مختلفة في الفترة القريبة المقبلة في قطاع غزة حتى يكون هناك حكم دائم في المنطقة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل القوات الأميركية إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، حتى الأحد المقبل.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن يساعد المركز في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي وتنسيق الجهات والدول المختلفة التي ستصل إلى قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي لم تذكر القناة اسمه، إن الهدف من إنشاء مركز التنسيق في إسرائيل هو تفادي أي فوضى محتملة و"ليتمكن الجميع من التواصل مع بعضهم البعض، حيث سيكون لكل واحدة من الدول والهيئات التي تعمل في غزة ممثلون في المركز".

وأوضح أن هدف المركز أيضاً هو "متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار وقف إطلاق النار" بقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه "لن يكون هناك جنود أميركيون على الأرض، وسيكون هناك أشخاص يقدمون تقارير للأميركيين، ومن المحتمل أن يتم تشغيل طائرات فوق القطاع من أجل المراقبة - لكن الجنود الأميركيين لن يكونوا داخل غزة".

وأمس الخميس، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تعتزم إرسال 200 جندي إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ستنشئ "مركز تنسيق مدني-عسكري" في إسرائيل.

وأشاروا إلى أن هذا المركز "سيسهّل تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدعم اللوجستي والأمني".