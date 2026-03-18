إعلام إسرائيلي: الجيش يعمق توغله في جنوب لبنان بمشاركة 6 ألوية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي عمق توغله في جنوب لبنان بمشاركة عدة ألوية قتالية، مؤكدة أن عمل القوات البرية في الجنوب سيكون مشابها لعملياتها في مخيم جنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر، إن "الجيش يعمق توغله في جنوب لبنان بمشاركة ألوية قتالية عدة"، متابعاً: "نقوم بما كان يجب على الجيش اللبناني القيام به في جنوب لبنان".

وأكدت هيئة البث، أن "عمل القوات البرية في جنوب لبنان سيكون مشابها لعملياتها في مخيم جنين"، موضحة أن "6 ألوية تعمل على عمق 6 كلم في جنوب لبنان".

وشددت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله: "سنواصل السيطرة على جنوب لبنان حتى إيجاد جهة تمنع حزب الله من العمل هناك".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أن حزب الله اللبناني نفذ أبعد عملية إطلاق صواريخ على بعد 200 كم باتجاه بلدات غلاف غزة بالجنوب، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن صاروخاً لحزب الله وصل لأول مرة إلى غلاف عسقلان.

وكان حزب الله قد أطلق ليل الأربعاء، دفعة صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه مناطق في إسرائيل، وعلى إثر ذلك دوت صفارات الإنذار في مناطق عسقلان وغلاف غزة ومرتفعات الجولان، بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.