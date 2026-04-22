عشية المفاوضات مع إسرائيل.. أميركا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، المواطنين الأميركيين إلى مغادرة لبنان، وذلك عشية الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن.

وقالت السفارة الأميركية في بيروت: "نحث الأميركيين على مغادرة لبنان في أقرب وقت ما دامت رحلات الطيران متاحة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية.

ويسعى لبنان خلال جولة المحادثات المرتقبة الجديدة غداً الخميس في واشنطن، إلى انتزاع اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إضافي.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي قبيل انتهاء مفعول الهدنة الحالية، ومدتها 10 أيام، والتي كانت قد أُبرمت بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتنتهي يوم الأحد المقبل.