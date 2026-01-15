عراقجي لغوتيريش: إسرائيل متورّطة بتسليح وتنظيم "الإرهابيين" في إيران

شفق نيوز – جنيف

أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الخميس، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتورّط إسرائيل في دعم من وصفهم بالإرهابيين في بلاده، بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن عراقجي تحدّث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وشرح له الأحداث الأخيرة في إيران، موضحاً له أن الاحتجاجات بدأت سلمية قبل تدخّل "عناصر إرهابية فيها".

وأشار الوزير الإيراني، خلال حديثه مع غوتيريش، إلى "الدور المباشر لإسرائيل في تسليح وتنظيم الإرهابيين ودعم واشنطن لهم"، وفقاً لبيان الخارجية، مؤكداً التزام إيران بحماية حقوق الإنسان في بلاده.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، إن "من حق الإيرانيين التعبير عن مطالبهم بحرية ودون خوف"، داعياً السلطات الإيرانية إلى "احترام حقوق المحاكمة العادلة للمحتجزين".

وطالب الدردري، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات الوفاة في إيران، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتابع "بقلق التصريحات التي تتحدث عن توجيه ضربة لإيران".

واعتبر الدردري، أن أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة بإيران هي الدبلوماسية والحوار، مؤكداً على "ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها بطريقة سلمية">

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، كرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنه قد يتدخل من أجل مساعدة المتظاهرين "إذا ما استمر القتل".

لكن ترمب عاد وأشار، الأربعاء، إلى أنه أبلغ بأن "قتل المحتجين تراجع"، ما اعتبر خفضاً لحدة لهجته السابقة وتلويحه بالتدخل العسكري.

في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن أي هجوم على بلادهم سيرد عليه بحسم عبر هجمات تطال إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

يشار إلى أن مسؤولاً سعودياً، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن دول السعودية وقطر وعمان، تمكنت من إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنح الحكومة الإيرانية فرصة، وعدم شن هجمات على بلادها.