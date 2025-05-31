عراقجي: حق تخصيب إيران غير قابل للتفاوض

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، أن إيران تتبنى محوراً واحداً في تعاملها مع قضية تخصيب اليورانيوم، وهو رفض "الهيمنة الأجنبية".

وقال عراقجي، في تصريحات اطلقها اليوم، إن رفض حق إيران في التخصيب يعد شكلاً من أشكال فرض الهيمنة، مشيراً إلى أن سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع لأي هيمنة خارجية.

وأضاف أن حق التخصيب يعد من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقف إيران الرافض للهيمنة الأجنبية، مؤكداً: "لا نقبل أبداً أن يُقال لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق التخصيب، وهذا مرفوض تماماً."

وأوضح وزير الخارجية أن موضوع التخصيب كان دائماً من أولويات إيران سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة.

وفي جانب آخر، شدد عراقجي على معارضة إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكنه أشار إلى أن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن "لا يحق لأي أحد، لمجرد شعوره بالقلق، أن يمنع شعبنا من حقه المعترف به وفق القوانين الدولية."