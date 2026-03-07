عراقجي: ترمب أنهى مبادرة بزشكيان لخفض التصعيد مع جيراننا

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قضى على مبادرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعدم مهاجمة أي دولة مجاورة إلا إذا وقع هجوم على بلادنا انطلاقاً منها.

وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة إكس"، أن "الرئيس بزشكيان أبدى انفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا، شريطة ألا يُستخدم المجال الجوي والأراضي والمياه الإقليمية لجيراننا لمهاجمة الشعب الإيراني، إلا أن الرئيس ترمب سرعان ما قضى على هذه المبادرة تجاه جيراننا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذاره لدول الجوار بعد استهدافها بهجمات خلال الأيام الماضية، وقال إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات ما لم ينطلق هجوم من تلك الدول على إيران.

فيما صرح ترمب، بأن إيران تعاني من ضغوط شديدة، مشيراً إلى أنها قدمت اعتذاراً لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم استهدافهم مجدداً.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.