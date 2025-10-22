عراقجي: المفاوضات مع أميركا توقفت بسبب مطالبها "غير المعقولة"

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية ما دامت واشنطن تقدم مطالب غير معقولة.

ونقلت وكالة "مهر"عن عراقجي خلال حديثه للصحفيين قبل ساعة من وصوله إلى مطار الشهيد هاشمي نجاد في مشهد، إن "المفاوضات التي كانت جارية سابقًا مع الأميركيين، وكذلك المفاوضات في نيويورك، توقفت ولم تتقدم بسبب المطالب المفرطة من الجانب الأميركي".

وأضاف: "لن نعود إلى طاولة المفاوضات حتى يتخلى الأميركيون عن سياستهم المفرطة ويتخلون عن فرض مطالب غير معقولة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، الأسبوع الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.