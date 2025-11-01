عبر العراق.. سياسي إيراني يحذر من هجوم بري على طهران

شفق نيوز- طهران

حذر السياسي الإيراني نظام الدين موسوي، يوم السبت، من أن التحركات الأخيرة في العراق قد تمهد لهجوم بري على طهران.

وكتب النائب الإيراني السابق والسياسي المتشدد المقرب من الحرس الثوري، في حسابه عبر منصة "إكس" قائلاً: "هذا تحذير جدي".

وأضاف موسوي: "مارك سافايا، ممثل ترمب في العراق، أكد في أول تصريح له ضرورة حلّ الحشد الشعبي. نتيجة هذا المشروع سيكون تنفيذ نموذج سوريا في العراق عبر عناصر معارضة".

وتابع: "سقوط سوريا كان مقدمة لهجوم جوي على إيران، وسقوط العراق سيكون مقدمة لهجوم بري".

وجاء تحذير السياسي الإيراني على خلفية تصريحات مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، الذي أكد في أول تصريح له منذ تعيينه رسمياً في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025 على ضرورة توحيد القوات المسلحة تحت راية الحكومة المركزية ومنع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة.

في وقت أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، بتأهب إيراني للهجوم على إسرائيل، من خلال فصائل شيعية في العراق، في طليعتها حركة "النجباء".

ووفقاً للصحيفة، يجهز الجيش الإسرائيلي والموساد، لمواجهة تهديد مُتنامٍ للجبهة الداخلية الإسرائيلية من العراق، ناقلة عن مصادر أمنية في تل أبيب إلى حشد إيران موارد ضخمة، لتعزيز قوة الفصائل الموالية لها في العراق، تأهباً للهجوم على إسرائيل براً وجواً فور تلقي الأوامر.

ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن تل أبيب نقلت رسائل تهديد واضحة إلى الحكومة العراقية بوساطة الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، حذرت فيها من حرية عمل الفصائل الشيعية الموالية لإيران من داخل العراق.