عبدي يعلّق على حادثة البادية السورية: يتطلّب مزيداً من الجهود المشتركة

شفق نيوز– دمشق

أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم السبت، عن أسفه لإصابة عدد من عناصر الأمن العام والجنود الأميركيين جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في البادية السورية أثناء تأدية مهامهم.

وقال عبدي، في منشور له على منصة "إكس"، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ازدياد هذه الهجمات يتطلّب مزيداً من الإرادة وبذل الجهود المشتركة على المستوى الوطني في عمليات مكافحة الإرهاب وخلاياه"، معرباً عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان مصدر أمني سوري، أفاد في وقت سابق اليوم السبت، بتعرّض وفد من قوات التحالف الدولي لإطلاق نار قرب مدينة تدمر وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات الأميركية والأمن العام السوري.

في حين أشارت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق مؤقتاً على خلفية الحادث في تدمر بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.